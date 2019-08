Alejandro Cercas pregonará las fiestas patronales de Trujillo Alejandro Cercas. / HOY Asegura que se dejará llevar por sus recuerdos de infancia y juventud en Trujillo y comarca JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 21 agosto 2019, 09:28

Aunque ya hace unos años se retiró de la política activa, asegura que «uno no se jubila nunca ni de la vida ni del compromiso». En su caso, ese compromiso está muy ligado con la Unión Europea. Así lo detalla el pregonero de las fiestas patronales, Alejandro Cercas, natural de Ibahernando y eurodiputado por el PSOE durante 15 años. En la actualidad, es profesor de un módulo sobre la UE en la UEx, además de contar con proyectos.

Cercas asegura sentirse orgulloso por la invitación del alcalde, José Antonio Redondo, para ser pregonero de las fiestas. Recuerda que se conocen desde niños en la población natal de ambos. Insiste en que la única condición que puso es que esa invitación fuera extensible por el conjunto de la Corporación municipal. El primer edil le ha transmitido la buena acogida que ha tenido su nombre en la oposición, detalla.

Orgullo de su historia

El pregonero, en su intervención, asegura que se dejará llevar por la emotividad y por esos recuerdos de la infancia y de juventud tanto en Trujillo, como en la comarca. Entre otras ideas, recordará que la ciudad trujillana estuvo expuesta a la conquista de un nuevo mundo y «tiene una de las mejores hojas de servicio de España». Ahora, en un mundo más globalizado, reconoce que la población debe tener confianza en su capacidad y autoestima. Cree que debe valorar su historia, sentirse orgullosa de lo que se hizo, «sin caer en las rosas, pero sin dejarse llevar por esa moda de la leyenda negra». Cree que ahora, hace falta abrirse y aventurarse, como se hizo en el siglo XVI.

Cercas también señala que en esta intervención destacará cómo se ve Trujillo con los ojos de amigos, algunos de ellos colegas del Parlamento Europeo. Sostiene que cada día es más conocido tanto por sus valores arquitectónicos, como naturales. Cree que muchas personas, cuando visitan la comarca, se sorprenden. Asimismo, le llegan comentarios de problemas estructurales existentes. Añade que terminará su pregón haciendo un canto a la unidad tanto en España como en Europa, para hacer frente a los retos del futuro.

Ante la posibilidad de hablar de política, remarca que es hijo de una generación en la que tuvieron un proyecto nacional para España, más que un proyecto de partido. No tiene dudas de que el público que no es sectario se sentirá muy cómodo con su intervención. «Va a haber guiños a la política. Si se entiende como partidaria, no va a haber ni un gramo de sectarismo. Lo que si va a haber orgullo, como español, extremeño y europeo», matiza. El pregón será el 29 de agosto, en el castillo.