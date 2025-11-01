La alcaldesa visita la oficina comarcal de Coria que ofrece atención al cazador

J. R. N. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo junto al concejal de medio ambiente, Juan José Alcón, han visitado la oficina de Caza donde han recibido al Presidente de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), José María Gallardo y su vicepresidente, José Antonio Echávarri. En la visita, el técnico asignado a la oficina, Diego Pulido, ha explicado el funcionamiento y su experiencia durante este tiempo que lleva abierta, en concreto desde el mes de marzo. La primera edil ha afirmado que «se ofrece un servicio que acerca la gestión y el asesoramiento a todos los cazadores y sociedades locales de la zona norte».