La alcaldesa de Trujillo vuelve a hablar sobre la suspensión de la feria

Los temas más polémicos de los últimos días salieron a relucir en la sesión plenaria ordinaria celebrada este miércoles, ante las preguntas del PSOE. Uno de ellos fue la suspensión de la feria de junio y el otro el cambio de trazado del cross 'Ciudad de Trujillo'. Mientras que la alcaldesa, Inés Rubio, defendió las decisiones tomadas, los socialistas fueron muy críticos con la gestión que se ha llevado a cabo.

La alcaldesa volvió a insistir en que «jamás» ha sido la voluntad del equipo de Gobierno de suspender la feria. De hecho, en un principio, la intención era aplazarla, ante las obras en los viales de acceso al recinto ferial. Así se lo comunicó en una reunión a los feriantes. Sin embargo, no ha sido posible ante el calendario de estos profesionales. «Me duele en el alma y sobre todo por los niños», apuntó.

La mandataria trujillana explicó que ha surgido una serie de problemas en estas obras que no estaban planificadas durante su ejecución. Ante esta situación, se han mantenido conversaciones con el Ministerio de Transporte, además de reuniones con la dirección general de las obras y técnicos municipales, para que no se dejasen de prestar servicios, como los exámenes de la Dirección General de Tráfico. Hasta la semana pasada no se ha tenido la última respuesta del Ministerio, para asumir las modificaciones que se han planteado, «para dar solución a los problemas surgidos y sobrevenidos que no se habían planificado por el anterior Gobierno», indicó.

Estas modificaciones han provocado un retraso en estas obras. Aunque van a avanzadas, reiteró que los técnicos han vuelto a acreditar que «no es seguro desarrollar la feria en el recinto ferial». Entre otras cuestiones, se refiere a la situación de la instalación eléctrica. Insiste en que no es una decisión caprichosa. «Ante la falta de certeza y ante la falta de seguridad, la responsabilidad del Gobierno es no celebrar la Feria», remarcó la alcaldesa.

También aclaró que se habían pedido presupuestos para que profesionales llevasen los trabajos de instalaciones eléctricas para esta feria, aunque habían declinado hacer esta intervención. «Se había pedido con tiempo porque la voluntad era aplazarla». Ahora, se ha planteado a los industriales de la plaza hacer una feria alternativa de día, con actividades lúdicas. La alcaldesa lo que sí tiene claro que la feria de junio necesita «una vuelta de tuerca de cara al año que viene para revitalizarla».

Esta respuesta llegó ante las críticas de la portavoz socialista, Manuela Ortega. «En estos momentos nos movemos entre la incredulidad y el bochorno». La edil del PSOE recordó que el 3 de junio debería haber comenzado esta feria, con sus atracciones para los pequeños, además de las casetas para los jóvenes y la comida para los mayores. Insistió en que en el recinto oficial no hay ninguna obra. Por ello, no se entiende las razones que se dan. Además, recordó que se han puesto en contacto con cuatro empresas de electricidad para que se hiciesen cargo de todos los trabajos y permisos. «Es un trámite que hay que hacerse con mucho tiempo, donde hay que pedir este aumento de potencia, donde hay que solicitar a la Junta el horario prolongado este fin de semana, donde habría que haber desbrozado, cosa que tampoco se ha hecho», añadió.

La alcaldesa también salió al paso de las críticas por el cambio de recorrido del Cross Ciudad de Trujillo, que suele ir de La Cumbre a Trujillo. Apuntó que, en esta edición, se ha apostado por un recorrido urbano. Asimismo, quiso matizar que no existe ninguna comunicación denegando los permisos a través de la aplicación 'Trazas'. Apuntó que se quiere un modelo de cross que apueste por potenciar y poner en valor tres pilares fundamentales: cultura, turismo y deporte».

Ortega incidió en que el equipo de Gobierno se le olvidó pedir las autorizaciones a las administraciones competentes, para poder celebrar este tipo de carreras por una carretera. Por ello, no se hace con el trazado habitual.

