La alcaldesa de Madroñera confirma que el agua vuelve a ser apta tras solucionar un problema

El temporal ha jugado una mala pasada a la localidad madroñera. No obstante, lo que iba a ser un problema de varios días, al final, se ha solucionado en unas horas . Según informó ayer por la mañana en un comunicado, la alcaldesa, María José González, se tuvieron que hacer trabajos de mantenimiento y reparación de la red eléctrica que abastece a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Madroñera, debido a los daños causados por el mal tiempo. Ante este hecho, se informó que hasta que la planta no volviera a su correcto funcionamiento, el agua no sería apta para el consumo humano. Por ello, no se recomendaba que se utilizase para esos fines. En un principio, la previsión es que no estuviese listo hasta el 24 de octubre, se añadía. Al final, la propia alcaldesa apunta que ayer por la tarde se pudo restablecer el suministro eléctrico. Por tanto, «ya vuelve a funcionar con normalidad el suministro de agua potable».

Hay que recordar que desde Madroñera se abastece también al núcleo urbano trujillano de Pago de San Clemente y a Herguijuela. Por ello, fuentes de la empresa concesionaria de este servicio en Trujillo afirmaron que no existía ninguna evidencia analítica para que no fuera apta para el consumo humano, ni ninguna comunicación de Sanidad.