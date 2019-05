La alcaldesa en funciones de Navalmoral inicia hoy una ronda de contactos Ángela Miguel ha estado seis legislaturas como concejala. :: MAM Raquel Medina recibirá a los candidatos electos, entre los que no está Ángela Miguel tras 24 años como concejala MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 29 mayo 2019, 07:53

La alcaldesa en funciones, Raquel Medina, inicia hoy una ronda de encuentros institucionales con los candidatos de las distintas formaciones políticas que tendrán representación en la nueva Corporación.

El primero en pasar por el despacho de la alcaldía será el candidato del PP, Jaime Vega, al que seguirán los números uno de Ciudadanos, Extremeños, Vox y Unidas por Navalmoral, respetando el orden según el número de votos obtenidos por cada partido.

Con estas reuniones, según se anuncia desde el Ayuntamiento, se trata de tener una «toma de contacto entre todas las formaciones políticas, presentar la institución a los nuevos ediles y tratar algunas cuestiones de actualidad municipal».

En esa ronda de contactos no estará Ángela Miguel, candidata a la alcaldía por el Grupo Independiente, que vive sus últimos días como concejala después de seis legislaturas en el Ayuntamiento al quedarse fuera del Consistorio por solo 37 votos. De ahí su decepción.

«Me siento un poquito defraudada, esa es la verdad, explicaba a HOY. Creo que por mi trabajo de 24 años dedicada al Ayuntamiento en cuerpo y alma, sin cobrar nada, dando siempre la cara por los moralos y las moralas, merecía, como mínimo, haber obtenido una concejalía. Aunque la cosa estaba muy difícil, porque éramos muchos partidos y me he quedado a treinta y tantos votos. Pero yo soy muy cristiana, y siempre digo que Dios hace las cosas como él ve bien. A lo mejor esto ha sido bueno para mí».

La concejala independiente añade que lo único que quiere es que los que entren ahora «procuren hacer durante 24 años lo que yo he hecho por Navalmoral. Y que seguiré haciendo, desde otro sitio, porque Navalmoral la llevo y la llevaré siempre en mi corazón. La política es así y hay que aceptarlo, aunque me sienta un poco dolida. Y no quiero estarlo, porque es mi pueblo y por lo que yo he trabajado».

Una mujer trabajadora

Para terminar, Ángela Miguel asegura que espera que el Ayuntamiento funcione bien, «que la gente se sienta protegida, con trabajo, con ilusiones y con esperanzas». Y en lo personal que algún día los moralos y las moralas la recuerden como «una trabajadora por el pueblo y para el pueblo».