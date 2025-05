Pescueza dice que el Festivalino peligra si no se recibe la ayuda del Instituto de la Juventud

Como cada año, se ha presentado el que será el cartel de la próxima edición del Festivalino de Pescueza, diseñado por Patxidifuso Este es un festival familiar donde tiene cabida todo tipo de público con numerosas actividades y conciertos para todos los gustos. Es ya un referente en la provincia de Cáceres y con gran repercusión tanto regional como nacional. Tiene dos grandes objetivos: luchar contra la despoblación y concienciar sobre medio ambiente.

Se hace con mucho esfuerzo, mucho voluntariado, mucho cariño y sobre todo con la colaboración de empresas y de los vecinos. Ellos son quienes ceden sus huertos para que se pueda aparcar esos días, toleran y colaboran para que todo salga bien. Este festival depende mucho de la ayuda de las administraciones. Cada año tanto la Junta de Extremadura como la Diputación Provincial de Cáceres apoyan económicamente al festival, si no sería imposible sacarlo adelante.

Sin soluciones

Este año en los presupuestos de la Junta de Extremadura sólo aparece la subvención de Cultura, la subvención que les daba el Instituto de la Juventud no aparece. La alcaldesa del pequeño municipio pescozano, Agustina Fernández Palomino, en reunión con la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, le hizo saber que si no se mantenían ambas subvenciones el Festivalino no saldría adelante. Pues bien, desde el día que se publicaron los Presupuestos regionales, lleva intentando que le den una solución a dicha subvención. Ha mantenido también conversaciones telefónicas con la directora general del Instituto de la Juventud, Raquel Martín, que tampoco le ha dado ninguna solución.

La primera edil espera que «esto no sea otro ataque al municipio y a sus proyectos, porque no vamos a tolerar ni una injusticia más».

Desde la organización aseguran que van a luchar para que el Festivalino de Pescueza salga adelante y siga siendo un referente.