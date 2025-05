La alcaldesa de Navalmoral asegura que desde 2003 mantiene «la misma postura sobre el tren» No al Muro dice, tras preguntar en el pleno, que Raquel Medina «por fin se ha declarado firme defensora del proyecto en superficie»

Integrantes de No al Muro a las puertas del salón de plenos.

«Por fin la alcaldesa se ha declarado firme defensora del proyecto del tren en superficie y nos acusa de ser unos utópicos. Por fin hemos conseguido que se defina abiertamente, pero no para agradecernos nuestro trabajo cotidiano, sino para defender la construcción de un muro, la mutilación del parque municipal, el empeoramiento de la accesibilidad y la seguridad peatonal o dificultar la movilidad rodada e impedir la ciclista...». Así lo aseguran desde la plataforma No al Muro tras el pleno de la pasada semana, en el que pudieron preguntar a Raquel Medina, si bien no se pronunciarán sobre sus respuestas hasta tener el acta de la sesión para ser lo más precisos posible.

Hicieron dos preguntas. La primera es que una vez «conocido que el proyecto en superficie del tren de alta velocidad no admite más mejoras, de qué manera considera que va a repercutir en la ciudad, tanto en la trama urbana como en la segregación y en la seguridad ciudadana». La segunda, si va a explicar en un acto público cómo afectará «tanto a la trama urbana como a las relaciones sociales y económicas de la ciudad».

Respuesta de la primera edil

Preguntada al respecto por HOY, desde el Ayuntamiento moralo aseveran que Raquel Medina respondió que mantiene «la misma postura que lleva reivindicando desde el año 2003», cuando empezó a gestarse la redacción del proyecto y estando entonces su grupo en la oposición.

«Nuestro grupo comenzó a denunciar y reivindicar, primero que se sacara el trazado fuera del casco urbano y, posteriormente, cuando el PP confirmó que el tren pasaría por el núcleo urbano, que se soterrara. Motivos por los que en 2017 se decidió, no solo desenterrar el proyecto de los populares, sino llevar a pleno una propuesta para mejorarlo y pelear el soterramiento».

La primera edil añadió que todo este trabajo se ha realizado «desde la responsabilidad y siendo muy transparentes con la ciudadanía, que no solo ha conocido la situación gracias a este equipo de gobierno sino que además ha tenido la oportunidad de saber cada paso que se daba e incluso de participar en encuentros con técnicos de Adif. Una responsabilidad y transparencia que ha faltado en otros sectores que se han incorporado 15 años más tarde a esta lucha, haciendo creer que existe un proyecto alternativo con un coste similar, siendo esto completamente falso».

A todo esto hay que añadir que la plataforma No al Muro realizará esta noche, a las puertas del parque municipal, su concentración número 105, mientras que en la mañana del lunes se celebrará el pleno extraordinario solicitado por el PP para abordar, de nuevo, el problema.