El alcalde de Coria da por rotas las relaciones con Adesval y pide la dimisión de su presidente El primer edil, ayer en rueda de prensa. :: karpint ELADIO PANIAGUA SIMÓN Viernes, 26 octubre 2018, 08:16

El alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, aclaró ayer que el Ayuntamiento «a día de hoy no tiene ninguna deuda con Adesval», quien esta semana ha denunciado que el Consistorio cauriense le debe más de 66.000 euros. «Esta deuda nunca ha existido porque el Ayuntamiento no tiene firmado ningún convenio con Adesval». El primer edil detalló que existen dos cosas diferentes, una de ellas es la cuota de socio anual de 360 euros, que el Ayuntamiento está al corriente de pago, y otra cosa son las aportaciones económicas que cada ayuntamiento realiza a través de un convenio firmado entre ambos. No existe, reitera, ningún convenio con Adesval.

El alcalde pidió al presidente de Adesval, Carlos Carlos Rodríguez, que explique dónde va el dinero que cada ayuntamiento aporta anualmente. «Nosotros aportamos casi 17.000 euros en el año 2016 para un programa que no hemos visto y, por este motivo, vamos a reclamar ese dinero, porque tampoco ha sido justificado». En este sentido, el primer edil aseguró que «las aportaciones siempre han sido por programas y en su mayoría extraordinarias y, ahora se inventan, después de la pésima gestión de los programas anteriores generando una deuda de 250.000 euros y por las que nadie asumió ninguna responsabilidad, que se tiene que hacer anual para pagar el sostenimiento de los gastos financieros y de funcionamiento».

Por estos motivos, el alcalde ha pedido la dimisión del presidente de Adesval, quien ha actuado -dice- «de manera intransigente, irracional y está jugando con la mentira y el chantaje». «Las relaciones institucionales de Adesval con este Ayuntamiento han quedado rotas porque no se puede aceptar que el presidente de Adesval haya utilizado dicho colectivo para hacer oposición a este Ayuntamiento y, lo más importante, dejar a los empresarios de Coria fuera de las ayudas», señaló.

«Los empresarios van a participar en este programa y si no es así, este Ayuntamiento se va al Contencioso-Administrativo. No vamos a permitir chantaje de quienes mangonean Adesval a su antojo. Se están dedicando a hacer política y no al desarrollo», sentenció.