El alcalde de Coria asegura la viabilidad y continuidad de la Residencia de Mayores para el año 2022

El alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, valoró ayer los acuerdos alcanzados en una reunión mantenida con el director gerente del Sepad, Vicente Granado, una reunión muy importante, en palabras de García Ballestero, para la ciudad.

Uno de los temas que se abordaron fue sobre la Residencia de Mayores. En dicha reunión se acordó la renovación del convenio existente entre el Ayuntamiento de Coria y la Junta de Extremadura, con la aprobación del incremento en la cuantía del presupuesto destinado para la Residencia, como ya se hizo en el año 2021. Esta aprobación conlleva que la viabilidad y continuidad de los servicios de la Residencia de Mayores de Coria estén garantizados para el próximo año 2022.

El alcalde ha recordado que existe un convenio entre ambas administraciones en el que se dice que la gestión de la Residencia corre a cargo del Ayuntamiento, pero que la Junta debe sufragar las competencias e instalaciones. También, el primer edil ha destacado que el año pasado ya se solicitó un incremento del presupuesto porque era deficitario, «ya que los ayuntamientos no tenemos por qué hacernos cargo de las competencias de otras administraciones, ni tenemos que presentar recursos municipales que tienen que destinar otras administraciones», ha dicho.

Pide celeridad

García Ballestero también le ha pedido a la Junta celeridad para la firma en la renovación del convenio para que los recursos se transfieran al Ayuntamiento lo más rápido posible, puesto que los servicios municipales del Ayuntamiento ya están trabajando en esa solicitud para renovar el convenio y gestionarlo. A finales del próximo año, se volverá a tratar la viabilidad y se verá si los recursos son suficientes para el mantenimiento de la Residencia en años venideros, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores.

Centro de Día

En esta reunión también se habló del Centro de Día. El primer edil asegura que la Junta de Extremadura no se quiere hacer cargo del Centro de Día de la ciudad y no quiere prestar ese servicio, a pesar de tratar la conversión de este proyecto en un centro de día para la comarca. El primer edil ha explicado que el Centro de Día lo tiene que pagar, subvencionar, ayudar, presupuestar y hacerse cargo la Junta de Extremadura. «Los ayuntamientos no pueden hacerse cargo, porque los servicios municipales no dejan, ya que no se puede desviar dinero de los consistorios para financiar recursos de la comunidad autónoma», dice.

A su vez, García Ballestero le ha hecho un llamamiento al portavoz del PSOE en la ciudad: «Me parece una auténtica desvergüenza que quien tiene que dar la cara por los ciudadanos de Coria sea el portavoz del PSOE y él mismo esté defendiendo a la Junta y exculpándola de un servicio que debe de prestar ella». Por eso, el Alcalde de Coria espera a que el edil socialista presente una iniciativa sobre el Centro de Día en la localidad para la próxima sesión plenaria del mes de diciembre, y si él no lo hace, lo hará el propio Alcalde.

Por otro lado, el alcalde ha lamentado que Cruz Roja Coria deje de prestar el servicio de centro de día en la ciudad a partir del próximo 31 de diciembre porque la propia Junta de Extremadura le ha quitado las ayudas y subvenciones, lo que hace que este proyecto sea inviable.