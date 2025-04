La agrupación Virgen de los Remedios homenajeará a Ángel Cordero en Torrecillas de la Tiesa

Javier Sánchez Lunes, 1 de julio 2024, 07:56 Comenta Compartir

La agrupación folklórica Virgen de los Remedios ofrecerá una actuación muy especial el 13 de julio. Será la primera vez que se suba a un escenario tras el fallecimiento de su integrante Ángel Cordero. Lo hará para ofrecerle un emotivo homenaje, que será un reconocimiento «a su larga trayectoria en el mundo del folklore, a su trabajo y tesón por nuestra música y por su gran sonrisa que tanto le caracterizaba», anuncia la formación torrecillana.

Su presidenta, María Jesús Barroso, recuerda que Ángel Cordero era una persona muy querida, no solo en Torrecillas de la Tiesa, sino en el mundo del folclore extremeño. Pertenecía a esta agrupación desde que se creó hace 42 años. También estaba dedicado al grupo infantil y era el director de baile. Por tanto, no hay dudas de que no solo asistirán numerosos vecinos de la población, sino también personas de distintos puntos de la región.

Barroso detalla que Cordero colaboró bailando con agrupaciones de diferentes municipios por lo que se han invitado a parejas de bailes de formaciones con las que el fallecido estaba relacionado: Almoharín, Cedillo, Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres, Madroñera y Huertas de Ánimas.

El homenaje comenzará con un pasacalles de la agrupación local desde la casa de cultura 'Doña Elisa Redondo'. Esa comitiva se dirigirá hasta el parque de la marquesina, donde se inaugurará un monolito dedicado al homenajeado. Los hombres de la formación bailarán una jota.

Después, llegará el plato fuerte del homenaje, con un festival en la plaza de la Constitución. Habrá actuaciones del grupo anfitrión, así como de las parejas invitadas. El broche de oro llegará con la interpretación de 'Mirailas y reparailas'.