El 15 de agosto será el concurso de albañilería de Valencia de Alcántara
Sábado, 9 de agosto 2025, 10:29
P. CORDOVILLA. El Ayuntamiento, en colaboración con la Mancomunidad Sierra de San Pedro, organiza el XXIX Concurso Internacional de Albañilería San Bartolomé, que tendrá lugar ... el 15 de agosto. Las inscripciones están abiertas hasta el día 14, en el Registro del Ayuntamiento, o por teléfono llamando al 927 580 344 o al 927 580 326.
