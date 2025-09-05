Somos afirma que Valencia de Alcántara está apagada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. Somos Cáceres afirma que el urbanismo es el motor de Valencia de Alcántara y está completamente apagada. Raquel Iglesias, presidenta de esta formacion política incide en la necesidad de dejar de poner trabas a quienes eligen Valencia de Alcántara para vivir o abrir su negocio, y manifiestan que es urgente revitalizar la concejalia de Urbanismo, cambiar la forma en la que hasta ahora se gestiona esa área porque es un absoluto caos. Somos Cáceres considera que si alguien decide venir hay que ponérselo fácil y dejar de poner trabas.