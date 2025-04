Adicomt saca una convocatoria de ayudas por un montante de 800.000 euros

Javier Sánchez Pablos Jueves, 4 de abril 2024, 08:59 Comenta Compartir

El grupo de acción local Adicomt ha abierto una nueva línea de ayudas para el sector productivo de la comarca Miajadas-Trujillo. Se trata de la última convocatoria del programa de Desarrollo Rural 2014-2022. En esta ocasión, se cuenta con un presupuesto de 800.000 euros, divididos en dos medidas. Una de ellas está destinada a inversiones, transformación y comercialización de productos agrícolas, con una cuantía de 150.000 euros. La otra está dirigida a inversiones en la creación de pequeñas y medianas empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales, con un montante de 650.000 euros.

Una vez publicada esta convocatoria en el DOE, se ha abierto un plazo hasta el 30 de abril para que las personas o entidades interesadas puedan solicitar este tipo de ayudas. La ejecución y la justificación de la actividad subvencionada debe estar lista el 1 de febrero de 2025, sin posibilidad de prórroga, señalan fuentes de Adicomt.

Asimismo, detallan que no se podrán presentar proyectos por una cuantía menor de 5.000 euros, IVA no incluido. Asimismo, en la convocatoria se indica que el límite de las ayudas es de 100.000 euros o hasta el 60% de la inversión total en obra civil y de 70.000 euros o también hasta el 60% en maquinaria y equipamiento. Además, desde este grupo de acción local, se recuerda que, para optar a este tipo de subvenciones, las inversiones no pueden comenzarse, hasta no haber presentado la solicitud y los técnicos de Adicomt realicen el acta de no inicio de la inversión.

En estas ayudas no entran elementos de segunda mano, ni la adquisición de terrenos o vivienda, ni las inversiones de mera sustitución, entre otras partidas. Además, se pide que las inversiones estén bien acreditadas y justificadas, además de cumplir con los compromisos adquiridos sobre las inversiones a realizar y el empleo durante 3 o 5 años, desde que se hace el abono del dinero, añade la entidad.