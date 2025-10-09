HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Se actualiza el sistema de abastecimiento de agua de Vegaviana

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

J. R. N. La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha comunicado al Ayuntamiento la finalización de las obras de modernización del sistema de ... abastecimiento de agua para impulsar el ahorro y la eficiencia hídrica. La Junta ha realizado una inversión de 212.374 euros y ha sido financiada con fondos europeos.

