Se actualiza el sistema de abastecimiento de agua de Vegaviana
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha comunicado al Ayuntamiento la finalización de las obras de modernización del sistema de ... abastecimiento de agua para impulsar el ahorro y la eficiencia hídrica. La Junta ha realizado una inversión de 212.374 euros y ha sido financiada con fondos europeos.
Las obras han consistido en la instalación de una conducción de polietileno PE100 desde la cámara de llaves del depósito regulador hasta la red de distribución de abastecimiento del casco urbano.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión