Actuación del cantaor flamenco Pedro Peralta en Serradilla

J. R. N. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

A las 22.30 horas en la Plaza de la Constitución de Serradilla se celebrará una actuación musical a cargo del cantaor flamenco Pedro Peralta, en el marco del programa 'Ritmo y Cadencia 2025' de la Diputación Provincial de Cáceres, el cual comenzó el pasado día 1 de septiembre y finaliza este próximo domingo 14 de septiembre.