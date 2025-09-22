HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ROBLEDILLO DE LA VERA

Actos litúrgicos, danzantes y vaquillas protagonizarán San Miguel

Eloy García

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Cerca de una veintena de actos de todo tipo componen el programa de actos de San Miguel en Robledillo de la Vera, que comenzó el sábado con un concurso de pesca infantil, retomando las actividades el viernes con la celebración del Día del Mayor y música a cargo de Gorrilla Show.

El sábado estará protagonizado por el popular concurso gastronómico ‘Arroz con…’, organizado por la asociación Roblillano Barquero, el Día del Niño y más música, mientras que el domingo habrá ensayo de danzantes, concurso de cerveza y pregón de las fiestas a cargo de la peña ‘No me jodas tiu’.

Entre el lunes y el miércoles se sucederán buena parte de las citas más esperadas, como la misa, la procesión, el ofertorio, la salida de los danzantes, la lidia de novillos y vacas al estilo tradicional, la cena de hermandad y la Quema de Satanás en la plaza, con los tradicionales petardos, cohetes y correteros.

La programación al completo, con horarios y ubicación de las actividades, puede consultarse en las redes sociales municipales.

