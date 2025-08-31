HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pintada en el mirador. HOY

Acto vandálico en el Mirador de La Antigua de Riomalo de Abajo

J. R. N. G.

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:43

El Mirador de La Antigua, en el paraje del meandro El Melero, en la alquería hurdana de Riomalo de Abajo, amaneció esta semana vandalizado. «No es de recibo encontrarse esta pintada y menos aún en uno de nuestros lugares icónicos y más preciados de la comarca de Las Hurdes. Este tipo de actos demuestran la gran falta de civismo por parte de la persona o personas que la han llevado a cabo. Si alguien pudiera tener conocimiento de quien lo ha realizado, agradecemos que nos lo comunique para tomar medidas», indicaron desde el Ayuntamiento de Caminomorisco, al que pertenede la alquería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    La CHG detecta de nuevo cianobacterias en el río Guadiana en Badajoz
  9. 9

    Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andréi Parubi
  10. 10

    «Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Acto vandálico en el Mirador de La Antigua de Riomalo de Abajo

Acto vandálico en el Mirador de La Antigua de Riomalo de Abajo