Acto vandálico en el Mirador de La Antigua de Riomalo de Abajo

31 de agosto 2025

El Mirador de La Antigua, en el paraje del meandro El Melero, en la alquería hurdana de Riomalo de Abajo, amaneció esta semana vandalizado. «No es de recibo encontrarse esta pintada y menos aún en uno de nuestros lugares icónicos y más preciados de la comarca de Las Hurdes. Este tipo de actos demuestran la gran falta de civismo por parte de la persona o personas que la han llevado a cabo. Si alguien pudiera tener conocimiento de quien lo ha realizado, agradecemos que nos lo comunique para tomar medidas», indicaron desde el Ayuntamiento de Caminomorisco, al que pertenede la alquería.