Las actividades en torno a los Escobazos comenzarán el día 2

El 2 de diciembre comenzarán los actos organizados en torno a Los Escobazos, Fiesta de Interés Turístico Nacional, cuya principal actividad tendrá lugar en la noche del 7 de diciembre.

Con antelación se llevarán a cabo diversas iniciativas a dar a conocer y promover esta ancestral celebración, como las visitas explicativas al colegio Conquistador Loaysa, al centro infantil Soledad y San Manuel y al centro de día Henry Dunant, que tendrán lugar el citado día 2.

A la jornada siguiente será el turno de los niños, que podrán asistir a un taller de restauración y animación de fotografías antiguas de esta celebración a través de Inteligencia Artificial.

El jueves día 4 tendrá lugar la presentación oficial del programa en Cáceres a cargo del concejal de Festejos y Comunicación Pablo López, mientras que en Jarandilla habrá un taller de elaboración de escobones. Será en la plaza de la Constitución, impartido por Jesús Pérez, dirigido a niñas y niños de hasta 15 años de edad, mientras que el 5 se presentará el cortometraje ‘Los Escobazos’, dirigido por Arsene Chabrier.

La jornada del 7 comenzará a mediodía en el centro de interpretación con la entrega del Escobón de Oro 2025 a Alejandro Sanz, «por su apoyo, vinculación y difusión de las tradiciones y valores culturales de Jarandilla».

Quema de escobones

Tras esta cita, el Ayuntamiento insta a vecinos y visitantes a pasar por calles y plazas para conocer de cerca como se preparan las hogueras que arderán a partir de las nueve de la noche.

A partir de las cuatro de la tarde se sucederán la petición de rosca, misa, novena y una representación de la bajada de los cabreros de la sierra, con inicio a las seis en el puente Parral y final en la plaza de la Constitución.

Una hora más tarde comenzará la quema de los escobones para, llegadas las nueve de la noche, iniciar la procesión con el estandarte de la Inmaculada Concepción a manos de caballistas, que partirán de la iglesia Santa María de la Torre con el repique de las campanas. A su paso, se encenderán las hogueras y comenzará la popular lucha de fuego de tan afamada fiesta.

Las actividades concluirán el 8 con misa, procesión y subasta del estandarte para la el próximo año.