Controlado el incendio en Casas del Castañar

A las 18.05 horas de este lunes, el plan Infoex declaró el nivel 1 de peligrosidad por un incendio originado en el término municipal de Casas del Castañar, en el Valle del Jerte, debido a la proximidad del fuego a infraestructuras aisladas. A las 19.15 horas el fuego quedaba controlado gracias a la actuación de los medios aéreos y terrestres, un agente del medio natural y bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres, informó la Consejería de Agricultura, Medio Rural, Población y Territorio.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.

Operativo de extinción

El aviso de que hay un incendio forestal llega hasta los equipos de extinción a través del teléfono de emergencias 112 o de los puestos de vigilancia fijos de 24 horas del Plan Infoex y de ahí se pasa a las centralitas de incendios forestales de Cáceres o de Badajoz, en función de los datos de ubicación de los que se disponga. Si la alerta llega vía 112, lo primero que se hace es corroborar con el puesto fijo de vigilancia, que realmente existe.

Son los primeros pasos que se dan ante un incendio. Lo siguiente es avisar desde la centralita, al técnico de guardia, conocedor de la zona, la situación de riesgo del día y otros factores, que será quien decida la movilización de medios. Esta puede variar desde enviar a un agente del medio natural y un medio terrestre a aumentar esa dotación y complementarla, incluso, con medios aéreos.

Los medios terrestres salen automáticamente hacia el incendio y lo que tarden en alcanzarlo depende de su ubicación. Por ejemplo, en incendios a pie de carreteras o caminos no hay problema, pero en los que se producen en lugares difíciles el tiempo puede aumentar.

En el caso de los medios aéreos, la salida siempre será más dilatada. Desde que se recibe el aviso hasta que un helicóptero se pone en marcha pueden pasar entre 10 y 15 minutos, mientras que el hidroavión único del que se dispone en Extremadura, ese tiempo de puesta en marcha se dilata entre media hora y 45 minutos. Datos a tener en cuenta para entender que es imposible que alguno de estos medios llegue ipso facto al lugar desde el que se le reclama para extinguir un incendio.

Qué hacer en caso de incendio en un edificio

Tener un incendio en el edificio o en tu casa es una desgracia que puede ocurrir. Para ello es preciso estar prevenido y saber cómo actuar en caso que se produzca.

El departamento de bomberos de Guipúzcoa da algunas claves para saber qué hacer en caso de que se desaten las llamas. Lo primero que recomiendan es llamar a emergencias 112. Tendremos que explicar la situación y dar algunos detalles precisos como el tipo de edificio, ocupación, así como contestar a las preguntas que haga el técnico de emergencias.

Son ellos los que llamarán a los bomberos, sanitarios o policía. Mientras tanto, habrá que hacer caso a la alarma de incendios y seguir el protoco de evacuación de edificios.

Por lo general, si se escucha habrá que salir del edificio sin perder tiempo en coger pertenencias por el camino.

Se recuerda también que si es de noche se puede gritar para avisar a otras personas y así salir todos del edificio de la manera más segura posible.

¿Qué pasa cuando quieres salir? En el caso en el que salga humo no se podrá acceder porque es tóxico. Para cerceriorarse de que es seguro atravesar la puerta hay que colocar la mano y sentir que esté fría. Si es el caso se podrá cruzar.

En el caso de que haya humo habrá que cerrarla. Y en el supuesto de que la puerta esté caliente, que haya humo y que sea la única vía de salida habrá que pedir ayuda por la ventana.

Relacionado con el humo y las puertas hay que tener en cuenta que la protección contra la intoxicación es lo primordial. Por ello, es recomendable agacharse e ir avanzando gateando con la mano puesta en la boca y en la nariz, o bien con una camiseta o paño húmedo.

Si la situación impide una salida se puede esperar con la puerta cerrada y desviar el humo. Para ello hay que colocar una prenda húmeda en las ranuras.

¿Qué pasa si la ropa prende y empieza a arder? Habrá que tirarse al suelo y rodar de un lado a otro hasta apagar el fuego. Es importante que el rostro quede cubierto para evitar quemaduras en la cara.

Pedir ayuda, contar personas, alejarse del edificio...

Otras de las consideraciones que comenta Bomberos tiene que ver con pedir ayuda desde una ventana. En este caso habrá que colocar algún objeto blanco que sea visible en el exterior y esperar la ayuda. Mientras tanto habrá que mantener la ventana cerrada para evitar que el oxígeno refuerce el incendio.

¿Qué pasa una vez que se sale del edificio? En el caso de saber el número de personas habrá que contarlas. Si falta alguien se podrá volver solo si es seguro.

Si los bomberos llegan antes habrá que avisarles de la ausencia de algunas personas. En cambio, si todos están fuera habrá que avisarles para evitar que realicen búsquedas innecesarias.

Por último y no por ello menos importante habrá que alejarse del edificio. Es preciso mantener una distancia prudente del incendio una vez que se está fuera del edificio en llamas.