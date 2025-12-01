Acometen arreglos en redes y varios edificios municipales de Pueblonuevo de Miramontes

Eloy García Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Varios edificios municipales han visto renovadas sus instalaciones en virtud a subvenciones llegadas desde diversas entidades, como la Diputación Provincial de Cáceres y la asociación para el desarrollo Arjabor, además de fondos propios.

Este es el caso del arreglo de las antiguas escuelas, que ya cuenta con dos salas totalmente renovadas y con aire acondicionado, que se pondrán a disposición de asociaciones y colectivos locales.

También en el Centro del Deporte, una obra «muy necesaria» según explican desde el Ayuntamiento, en el que se ha llevado a cabo una renovación integral de la iluminación, con material aportado por el Consistorio y mano de obra por parte de los alumnos del programa colaborativo de electricidad.

Finalmente, la renovación de la red de saneamiento, otra actuación muy demandada tanto por el equipo de Gobierno como por los vecinos y que ha sido posible tras numerosas reuniones con responsables de Diputación.