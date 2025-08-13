Se acerca la VIII Ruta 'Estrellas del Chorrerón' de Moraleja
Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:08
J. R N. El próximo viernes 22 de agosto se celebrará la VIII Ruta Senderista y Observación Astronómica 'Estrellas del Chorrerón' del primer Paraje Starlight de Extremadura. Dicha actividad que empezará a partir de las 21.00 horas con salida desde el Parque Fluvial Feliciano Vegas. Durante el recorrido les acompañará Ademoxa, Asociación Deportiva de Montana Xalima, y para la observación contarán con una guía certificada para la observación del cielo estrellado, en colaboración con el Programa Ciudades saludables y sostenibles para fomentar la actividad física como ocio saludable e iniciativas intergeneracionales.
