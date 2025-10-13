HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La capea del sábado, con cientos de personas. J. S. P.
TRUJILLO

Acaban los festejos de Huertas de Ánimas con gran aceptación

Javier Sánchez Pablos

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Huertas de Ánimas despidió ayer sus fiestas patronales, con la participación de cientos de personas, sobre todo, el sábado. Así se demostró en las calles de este núcleo de población durante toda la jornada, así como en la capea de por la tarde con una plaza llena. La verbena también tuvo una gran aceptación.

La jornada festiva de ayer estuvo acompañada por un cielo soleado. Algunos grupos de amigos se juntaron desde por la mañana para coger fuerzas. A las 12.30 horas, se inició la capea dirigida a mujeres y jóvenes. También se entregaron los trofeos de algunas competiciones desarrolladas días anteriores. Por la tarde, tuvo lugar el último festejo taurino de estas fiestas. Una vez finalizado, vecinos y vecinas se reunieron en la plaza para proceder al canto Salve y terminar con la frase «Que la volvemos a ver».

Hay que recordar que estas fiestas comenzaron el 28 de septiembre, con el chupinazo y la novena. Tras los actos más protocolarios, los últimos días han estado dedicados a las capeas.

