Se abre el plazo en Cilleros para el Memorial Alonso

J. R. N. El 27 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, se desarrollará el Segundo Evento Solidario Memorial Alonso. Se trata de una gran fiesta de la solidaridad, en la que se podrá correr, caminar y compartir en un evento donde cada paso tiene un significado especial: luchar juntos contra el cáncer infantil.