Abierto el plazo para solicitar el alquiler de ocho hogares públicos en Arroyo de la Luz
Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00
J. R. N. El plazo de admisión de las solicitudes para optar al alquiler de ocho viviendas de promoción pública de obra nueva en Arroyo ... de la Luz ya se encuentra abierto. El plazo de admisión de la documentación finaliza el 28 de noviembre y los formularios para las solicitudes se podrán recoger en el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, aunque también se encuentran disponibles en la sede electrónica del consistorio.
