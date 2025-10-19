HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Abierto el plazo para presentar propuestas para los presupuestos participativos de Trujillo

Javier Sánchez Pablos

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento ha abierto el plazo hasta el 24 de octubre para que cualquier persona pueda presentar propuestas para los presupuestos participativos del año 2026. Para ello, entre otros requisitos, hay que ser mayor de edad y estar empadronado en Trujillo. También se tendrá en cuenta ser titular del inmueble a efectos del IBI y ser titular de una actividad económica.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que esta herramienta de participación es una fórmula mediante la cual los vecinos pueden proponer y decidir sobre el destino de una parte de los recursos municipales. «Tienen como principal objetivo la participación directa de la ciudadanía, estableciéndose demandas y preocupaciones en materia de inversiones para que sean incluidos en los presupuestos municipales anuales, priorizando necesidades y realizando un seguimiento de los compromisos alcanzados por el Ayuntamiento».

Este mecanismo se puso en marcha ya para los presupuestos de este año. La propuesta elegida fue una nave multiusos en Huertas de Ánimas.

