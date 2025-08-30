HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Abierto el plazo para presentar fotografías para el calendario de Casar de Palomero

J.R. N. G.

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:13

Un concurso de fotografía ha convocado Casar de Palomero para elegir las imágenes del calendario del año 2026. Ya está abierto el plazo para enviar las instantáneas, que deben ser de un paisaje del municipio, al correo cimuseodelolivo@casardepalomero.es. La fecha límite será el 19 de septiembre y habrá un premio de 50 euros, a gastar en los negocios del municipio, para los seleccionados. Se podrá enviar una única fotografía, en formato horizontal, y no puede ser panorámica ni un collage ni contener texto.

