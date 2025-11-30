600.000 euros para la conservación del convento de Belvís de Monroy

Eloy García Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

A 600.000 euros asciende el presupuesto disponible para la mejora del convento franciscano de Belvís de Monroy, proyecto que salió a concurso con un plazo de ejecución de ocho meses.

Se trata de una nueva fase de recuperación del histórico enclave, de la que se hace cargo la Junta de Extremadura, consistente en obras de conservación, consolidación y restauración de este enclave, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La memoria redactada refleja el deterioro que presenta el conjunto, tanto del edificio principal, mejor conservado, como de las edificaciones anexas (incluidas las zonas de huerto, alberca, etcétera), por lo que el proyecto incluye una mejora integral de las instalaciones.

Entre éstas figuran las reparaciones de las cubiertas, instalaciones eléctricas, fontanería, cerramientos, pintura, cerrajería de forja, impermeabilización de bóvedas, limpieza de vegetación y restos, colocación de escaleras metálicas para acceder desde el exterior, recuperación de esgrafiados, plantación de encinas y quejigos, etcétera.

Destacan,asimismo, las actuaciones encaminadas a consolidar la cimentación del edificio y el sistema estructural, compuesto de muros de mampostería y bóvedas de ladrillo.

La intervención en la estructura del mismo se centrará en la restauración de los muros del recinto, arranques de bóvedas, soleras, vanos y limpieza de los elementos prexistentes.

Los trabajos afectarán a cerca de una veintena de estancias, entre las que se encuentran el atrio, la capilla, sacristía, el claustro y su antesala, las celdas, patio interior, refectorio, cocina, despensa, almacén, biblioteca, hospedería, enfermería, alberca,...

Cabe recordar que buena parte de la importancia de este enclave tiene que ver con el descubrimiento del Nuevo Mundo. En el año 1519 Hernán Cortés llegaría a Yucatán, escribiendo desde allí a Carlos V para comunicarle «la necesidad de evangelizar esas tierras».

Tras la creación de las misiones por el papa León X, una expedición de doce franciscanos, encabezados por fray Martín de Valencia, parten de este convento en noviembre de 1523 rumbo a Nueva España, para llevar a cabo las misiones.