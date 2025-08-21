HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Más de 450.000 euros se han invertido desde 2024 en la mejora de redes de agua de Moraleja

J. R. N.

Jueves, 21 de agosto 2025, 09:24

Con la actuación en la Ronda del Calvario, en la que se ha instalado un contador sectorial, están cerca de finalizar el plan de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua en Moraleja. Unas actuaciones que en el último año y medio han supuesto una inversión de más de 450.000 euros y que han sido posibles gracias a la financiación del Perte (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) del Ministerio para la Transición Ecológica, y a la colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa Acciona.

Una de las acciones realizadas es la sectorización de la red de abastecimiento, por la que la población ha quedado dividida en nueve zonas que pueden ser gestionadas de manera independiente. De esta forma se puede mejorar la calidad y la continuidad del servicio y reducir las pérdidas de agua.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  9. 9 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Más de 450.000 euros se han invertido desde 2024 en la mejora de redes de agua de Moraleja