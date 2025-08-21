Más de 450.000 euros se han invertido desde 2024 en la mejora de redes de agua de Moraleja

J. R. N. Jueves, 21 de agosto 2025, 09:24 Comenta Compartir

Con la actuación en la Ronda del Calvario, en la que se ha instalado un contador sectorial, están cerca de finalizar el plan de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua en Moraleja. Unas actuaciones que en el último año y medio han supuesto una inversión de más de 450.000 euros y que han sido posibles gracias a la financiación del Perte (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) del Ministerio para la Transición Ecológica, y a la colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa Acciona.

Una de las acciones realizadas es la sectorización de la red de abastecimiento, por la que la población ha quedado dividida en nueve zonas que pueden ser gestionadas de manera independiente. De esta forma se puede mejorar la calidad y la continuidad del servicio y reducir las pérdidas de agua.