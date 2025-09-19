HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

320.000 euros para infraestructuras y turismo en Alcántara

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

REDACCIÓN. La Diputación de Cáceres impulsa infraestructuras y turismo en la localidad una inversión de más de 320.000 euros. Las actuaciones abarcan la reforma de vestuarios en la piscina municipal, la renovación de la travesía San Antón y la instalación de un video mapping en el Conventual de San Benito. El vicepresidente 3º de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García, ha visitado inversiones realizadas con fondos provinciales junto a la teniente de alcaldesa, Begoña Muñoz y el segundo teniente de alcaldesa, Gonzalo Blanco.

