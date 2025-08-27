HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

300 deportistas en el 3x3 de baloncesto de Arroyo de la Luz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:49

J. R. N. G. La XIII edición del 3x3 de baloncesto callejero en Arroyo de la Luz llenó la plaza Divino Morales con la participación de 300 deportistas repartidos en 75 equipos de diferentes categorías. Medio centenar de voluntarios del Arroyo CB y árbitros hicieron posible un evento que el público no quiso perderse. El consistorio ha querido agradecer al Arroyo Club de Baloncesto el esfuerzo y trabajo realizado en la organización de una cita que en la categoría absoluta femenina ganaron 'Las Grecas' y en la masculina 'JJ The Reals'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  2. 2 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  3. 3 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  4. 4 Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Las autoridades sanitarias lo confirman: Ozempic y Wegovy podrían causar ceguera súbita
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  9. 9 Herido grave un hombre al sufrir una caída de altura en la calle Ríos Verdes de Cáceres
  10. 10 El pueblo extremeño de menos de 700 habitantes que guarda su propia Capilla Sixtina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 300 deportistas en el 3x3 de baloncesto de Arroyo de la Luz