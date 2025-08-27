300 deportistas en el 3x3 de baloncesto de Arroyo de la Luz

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:49 Comenta Compartir

J. R. N. G. La XIII edición del 3x3 de baloncesto callejero en Arroyo de la Luz llenó la plaza Divino Morales con la participación de 300 deportistas repartidos en 75 equipos de diferentes categorías. Medio centenar de voluntarios del Arroyo CB y árbitros hicieron posible un evento que el público no quiso perderse. El consistorio ha querido agradecer al Arroyo Club de Baloncesto el esfuerzo y trabajo realizado en la organización de una cita que en la categoría absoluta femenina ganaron 'Las Grecas' y en la masculina 'JJ The Reals'.