Más de 173.000 euros para la construcción de la Casa Museo

Eloy García Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ya han comenzado las obras de la que será Casa Museo de Villanueva de la Vera, en la que se van a invertir 173.375,95 euros, con cargo al Plan Activa Obras 2020. El proyecto lo ejecuta la empresa placentina OCR Extremadura S.L.

El primer teniente de alcalde, Adrián Caperote, explica que el proyecto consiste en la rehabilitación de una casa en ruinas ubicada en la calle Francisco Pizarro, creando un nuevo edificio de dos plantas, de 83 metros cuadrados cada una, que albergará tanto el centro de interpretación de El Pero Palo (que ahora comparte espacio con la oficina de turismo en la Casa Azul) como exposiciones temporales.

El objetivo es que la nueva Casa Museo pueda entrar en funcionamiento a finales de este año o principios de 2026, toda vez que el plazo de ejecución es de cuatro meses.

De igual forma, han dado a comienzo las obras para dotar de ascensor de la Casa de la Mujer y Telecentro, en este caso con cargo al Plan Extraordinario 2024 de la Diputación Provincial de Cáceres.