HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de la casa que se está rehabilitando. A. V.
VILLANUEVA DE LA VERA

Más de 173.000 euros para la construcción de la Casa Museo

Eloy García

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ya han comenzado las obras de la que será Casa Museo de Villanueva de la Vera, en la que se van a invertir 173.375,95 euros, con cargo al Plan Activa Obras 2020. El proyecto lo ejecuta la empresa placentina OCR Extremadura S.L.

El primer teniente de alcalde, Adrián Caperote, explica que el proyecto consiste en la rehabilitación de una casa en ruinas ubicada en la calle Francisco Pizarro, creando un nuevo edificio de dos plantas, de 83 metros cuadrados cada una, que albergará tanto el centro de interpretación de El Pero Palo (que ahora comparte espacio con la oficina de turismo en la Casa Azul) como exposiciones temporales.

El objetivo es que la nueva Casa Museo pueda entrar en funcionamiento a finales de este año o principios de 2026, toda vez que el plazo de ejecución es de cuatro meses.

De igual forma, han dado a comienzo las obras para dotar de ascensor de la Casa de la Mujer y Telecentro, en este caso con cargo al Plan Extraordinario 2024 de la Diputación Provincial de Cáceres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  8. 8

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  9. 9 Despedida serena de un arquitecto discreto
  10. 10 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Más de 173.000 euros para la construcción de la Casa Museo

Más de 173.000 euros para la construcción de la Casa Museo