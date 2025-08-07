13ª edición de la Ruta de la Tapa en Arroyo de la Luz
Jueves, 7 de agosto 2025, 08:20
J. R. N. La XIII Ruta de la Tapa se celebrará los días 9 y 10. Cada establecimiento participante elaborará dos tapas que entrarán en concurso y que se pondrán a la venta a 2 euros cada una. Los premios se otorgarán en función de la votación de un jurado profesional, y del público, que con su voto entrará en el sorteo de un lote de productos típicos.
