100.000 euros para las obras de mejora del colegio público de Almaraz

Las obras de mejora del colegio público Francisco Parras de Losar de la Vera, en las que la Junta de Extremadura invertirá 100.030 euros, con el objetivo de adaptar el edificio a las normativas vigentes en cuanto a seguridad en caso de incendio, así como en materia de accesibilidad, ya han dado comienzo. También se persigue que concluyan antes de que termine el verano para que no afecten al inicio del próximo curso escolar, si bien el plazo de ejecución es de tres meses.

Entre las actuaciones a llevar a cabo se encuentra la instalación de una escalera dimensionada y adaptada «que permite adecuar una salida de planta más a la actualmente existente en cada planta. Esta nueva salida siempre tendrá acceso desde espacios de circulación comunes».

Además se ha diseñado para incluir en la misma un ascensor adaptado, «si bien este elevador se incluirá en una fase posterior», aclaran desde la Consejería de Educación.

De cara a crear un recorrido de evacuación alternativo que no discurra por un local de riesgo (como ocurre ahora en la cocina) se habilitará una puerta de comunicación entre los dos comedores existentes. De igual forma se actuará sobre la escalera que comunica las plantas primera y segunda (que no cumple con la normativa al no tener acceso a la planta baja) para convertirla en una salida de planta real «y cumplirá así la exigencia de disponer dos salidas por cada planta».

Cabe destacar que, asimismo se instalará toda la señalización exigida y se complementarán los medios de extinción existentes, entre los que se encuentran el sistema de extinción automático en la cocina, los extintores, la alarma, entre otros.