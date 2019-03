Zoido y Monago presentan la candidatura de Tina Rodríguez José Antonio Monago, Tina Rodríguez y Juan Ignacio Zoido. / CEDIDA HOY FREGENAL Domingo, 31 marzo 2019, 11:30

El parque Juan Ignacio Zoido de Fregenal de la Sierra fue el escenario para la presentación de la candidatura a las elecciones municipales de la alcaldesa Tina Rodríguez, quien tuvo unos padrinos de excepción: Juan Antonio Zoido, el exministro del Interior que da nombre al parque, y el candidato a la Presidencia de la Junta y presidente del PP extremeño, José Antonio Monago. La asistencia al acto de Zoido -en su calildad de presidente del comité electoral nacional del partido- fue aprovechada por la alcaldesa para recordar que «siempre lleva a nuestro pueblo en su mente y en su corazón y merecía el reconocimiento de los frexnenses».

Tina Rodríguez recordó lo que dijo cuando, a finales de febrero, hizo pública su disposición a presentarse a la reelección: «Tengo 4.918 razones para hacerlo. 4.918 frexnenses por los que seguir luchando sin colores políticos ni siglas. Me siento muy orgullosa de pertenecer al Partido Popular, pero estos cuatro años he gobernado para todos y he sido la alcaldesa de todos, sin importarme a quién votará cada frexnense en las próximas elecciones».

Preparación y experiencia

La candidata añadió que tenía «la preparación y la experiencia necesarias para seguir afrontando el reto otros cuatro años más, para seguir trabajando junto a su equipo en la rehabilitación del patrimonio como futuro motor del desarrollo de Fregenal, en el empleo, en poder contar con una Residencia de Mayores, en potenciar que las empresas se instalen en su pueblo, en fomentar el turismo, en solventar los grandes problemas pero también los pequeños, en fomentar la cultura, la solidaridad y la igualdad entre todos los frexnenses».

En este sentido, dijo que en las próximas semanas una empresa anunciará su instalación en Fregenal. «Son ellos quienes tienen que anunciarlo porque son ellos quienes hacen la inversión (que será de tres millones y medio de euros) y asumen el riesgo. Esta empresa, que dará trabajo a entre treinta y cuarenta personas, es un ejemplo claro de las políticas que se están desarrollando en Fregenal esta legislatura, acompañando y facilitando a los empresarios que quieran instalarse en todo aquello que necesiten».

Concluyó señalando que en su proyecto «cabrían todos los que quisieran sumarse para luchar por Fregenal desde la honestidad, la honradez y la generosidad».