Younes: «Después del trabajo, el jefe no quiere pagar, me da 200 o 300 euros» Uno de los trabajadores africanos de una empresa que carga pollos declara que han sido engañados

GLORIA CASARES Lunes, 28 de febrero 2022, 08:15

«Después del trabajo, el jefe no quiere pagar, me da 200 o 300 euros. Yo soy conductor y tengo 1.300 euros de nómina. Tengo tres niñas y él ahora no quiere pagar». El que dice esto es Younes Ess Akuci, uno de los jóvenes que se presentaron en la sede regional de Comisiones Obreras para denunciar que su jefe, un empresario dedicado a cargar pollos de granjas particulares y llevarlas al matadero, no les paga la nómina del contrato firmado.

Después de trabajar en Sevilla pasó a Almendralejo, donde cargaba gallinas. Llegan a la granja, que no son propiedad de esta empresa, cargan los pollos y los llevan a los mataderos.

Él vive en un piso alquilado de Mérida con su mujer y sus tres hijas, pero la mayoría de sus compañeros en la empresa dedicada al transporte de animales vivos residían en un piso propiedad del empresario en Almendralejo. Según la denuncia puesta ante CCOO, en ese piso se han alojado hasta quince trabajadores.

Younes se defiende hablando en castellano pero con pocas palabras, otros de sus compañeros, ni eso. La mayoría tienen la llamada 'tarjeta roja', una documentación que les permite residir en España de manera eventual hasta que se concluyen los trámites administrativos por parte de las autoridades que determinen si se puede aprobar su residencia legal o el asilo en España. Son jóvenes procedentes de Senegal, Malí o Marruecos. «No tenemos un horario, en el contrato dice que trabajamos 40 horas, 8 cada día, pero trabajamos por la noche, muchas horas y no paga nada», lamenta.

Aunque una vez accedió, ya se niega a volver a firmar el despido voluntario, como le pidió este empresario marroquí. «No quiero finiquito, quiero los meses y el finiquito, porque en dos meses no me ha pagado nada», dice desesperado.

Este joven ha sido uno de los cinco que han querido denunciar unas prácticas de explotación laboral que, según el secretario general de la Federación de Industria CCOO Extremadura, Saturnino Lagar, son habituales con personas migrantes. «Sabemos que pasa, pero son pocos los que se atreven a denunciar su situación y son situaciones que se nos dan con las personas migrantes, que hay personas que abusan de ellos».

Lagar aseguró a HOY que, a petición de la federación estatal del sindicato, van a formalizar una denuncia conjunta a la Fiscalía de Trabajo entre las federaciones de Sevilla, Valladolid y Extremadura, «para hacerla grupal». Y, de forma paralela, Comisiones Obreras Extremadura prepara la documentación para hacer la reclamación del dinero que se les adeuda a los trabajadores que tenían contrato. El empresario lo niega todo, «con ello cree que tiene todo resuelto».