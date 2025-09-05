Vuelven 'Las Brujas' de Luis Chamizo

P. CORDOVILLA. Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Villar del Rey se sumergirá el sábado 4 de octubre, desde las 22.00 horas, en un viaje al pasado con la XXII edición de 'Las Brujas', una emblemática representación teatral basada en la obra de Luis Chamizo. Bajo la dirección de Laura Márquez, la Fuente El Pilar se transformará en el escenario perfecto para dar vida a esta pieza.

Tras la obra, la celebración se trasladará a El Ejido de La Orca, donde tendrá lugar la tradicional quema de luminarias. Esta costumbre ancestral, invita a los vecinos a unirse en torno a hogueras.