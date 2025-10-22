HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FUENTE DEL MAESTRE

Vive Lo Nuestro, de Fuente del Maestre, participa en el XVII Festival Folclórico Cuélebre de Asturias

Redacción

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

El grupo de Coros y Danzas Vive Lo Nuestro formó parte, el pasado fin de semana, del XVII Festival Folclórico A.F. Cuélebre que se ha celebrado en Lugones, en Asturias.

La expedición de unas 40 personas salió de Fuente del Maestre rumbo al Principado y una vez instalados en Lugones, se marcharon en tren hasta Oviedo, donde pudieron visitar el exterior de la Catedral o del Teatro Campoamor.

Una vez regresaron a Lugones, compartieron una comida de hermandad con el grupo anfitrión, en la cual no faltaron los cachopos ni la sidra, y a partir de ahí, hubo tiempo para descansar y para preparar la actuación.

En el C.P.I. de Lugones se llevó a cabo el certamen en el que participaron la agrupación de Banda de Gaitas Cuélebre, el grupo Hacendera de León, y el fontanés Vive Lo Nuestro.

Tanto el grupo de baile como la rondalla de Vive Lo Nuestro realizó una gran actuación, vistiendo tanto el traje de gala como el de faena, sorprendiendo a los presentes con temas tradicionales como 'La Uva' o 'El Rodoble', y emocionando con la 'Jota del Emigrante'.

