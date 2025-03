lucio poves Jueves, 14 de abril 2022, 19:43 | Actualizado 21:30h. Comenta Compartir

La consternación que sufren muchos vecinos de Los Santos de Maimona tras el robo sufrido en el santuario de la Virgen de la Estrella, patrona de la localidad pacense, ha quedado patente este Jueves Santo, durante los actos celebrados en la parroquia. Los ladrones arrancaron la cabeza de la imagen y se la llevaron junto con la corona.

El sacerdote, Leonardo Terrazas; la mayordoma de la Cofradía de Nuestra Señora de la Estrella, Mari Carmen Tinoco; y el alcalde de la localidad, Manuel Lavado, han informado juntos de los daños ocasionados a la imagen de la patrona este miércoles, 13 de abril, en su santuario.

Juntos han compartido su sentir, coincidiendo en el daño infligido no solo a la imagen, sino al corazón y sentimientos de los santeños, pero con la esperanza puesta en que este hecho se resuelva pronto.

La Guardia Civil y la Policía están investigando los hechos que hna causado una gran conmoción en toda la localidad y fuera de ella, por la gran devoción y veneración que se le profesa a la Virgen de la Estrella.

La mayordoma fue la primera en intervenir y en confirmar la noticia: «Con profundo dolor debo comunicaros que la imagen de nuestra Virgen de la Estrella ha sufrido una mutilación terrible, desapareciendo su cabeza», informó, y pidió a la persona o personas que han cometido este acto de vandalismo que se arrepientan y la devuelvan, «y ya que Ella los perdona, los podamos hacer todos nosotros», dijo la mayordoma, que rogó a todos los que andan por caminos y campos estén pendientes por si la cabeza hubiera sido abandonada.

«Nuestra Madre de la Estrella, como siempre, seguirá protegiendo a su pueblo de Los Santos y como en el tiempo de confinamiento, cuando no podíamos ir a visitarla, convertíamos nuestros hogares en pequeños santuarios, así seguiremos durante unos días», animó durante su intervención.

El alcalde, Manuel Lavado transmitió en nombre de todos los santeños al párroco, a la mayordoma y Junta de Gobierno de la cofradía el apoyo de todo el pueblo, convencido de que este episodio negro y trágico «va a acrecentar la fe en nuestra Estrella y va a renovar cada día el patronazgo que ejerce sobre nosotros la Alcaldesa Honoraria Perpetua».

Y aseguró que el Ayuntamiento no va a permanecer al margen e irá de la mano, tanto de la parroquia como de la cofradía en todo cuanto propongan o decidan hacer.

«Hombres y mujeres destrozados, llorando, desolados y con los brazos bajados por el desánimo y la incredulidad de lo que estábamos viendo» Manuel Lavado Alcalde de Los Santos

Recordó el alcalde el dolor y duro momento vivido el miércoles por la tarde junto a compañeros del Equipo de Gobierno, miembros de la Junta de Gobierno de la Virgen y el párroco: «Hombres y mujeres destrozados, llorando, desolados y con los brazos bajados por el desánimo y la incredulidad de lo que estábamos viendo; tal vez preocupados por los daños materiales, pero sobre todo muy preocupados por el daño moral que este hecho iba a producir en los devotos de la Virgen», indicó Manuel Lavado.

Durante esta comparecencia conjunta, el párroco Leonardo Terrazas animó a caminar juntos y estar coordinados. «No podemos cansarnos de hacer el bien y respecto a quien haya o hayan hecho esta barbaridad, si los encuentra la justicia que actúe como en estos casos; y por nuestra parte, cada uno tiene sus sentimientos y deseos, pero lo nuestro como cristianos es recuperar a los que están perdidos por distintas circuntancias de la vida y pedir la misericordia y el perdón de Dios para ellos si quieren hacerlo y se arrepienten», señaló.

También ha enviado el obispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, unas palabras al pueblo de Los Santos de Maimona tras conocer la noticia, trasladando su consternación: «Quiero expresaros mi dolor y cercanía a todos como pastor de la Arquidiócesis. Deseo que me sintáis cercano. Dios permite sucesos en nuestra vida que nos hacen sufrir. Pidamos al Señor la conversión sincera de los que han realizado tal acto. Os acompañao y bendigo. Virgen de la Estrella ruega por nosotros, ruega por toda la humanidad».

El alcalde también agradeció otras muestras de apoyos recibidas por parte de representantes de distintas instituciones.

Restauración

La Junta de Gobierno de la Hermandad informará de la restauración de la imagen, siguiendo las directrices de la Parroquia y del Arzobispado.

En el caso de que la cabeza no apareciera, la talla de la patrona será restaurada. «La imagen puede que no sea la misma, pero nuestra devoción y cariño no solo tiene que ser el mismo, sino que nos tiene que unir aún más. Será una nueva etapa para nuestra vida cristiana y para nuestra devoción a la Santísima Virgen de la Estrella. Ella nos consolará, nos indicará lo que tenemos que hacer», insistió el párroco durante su intervención.