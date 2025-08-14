La Virgen de Barbaño, patrona de Montijo, en el cupón de la ONCE

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:37 Comenta Compartir

. La tradicional Traída y Despedida de la Virgen de Barbaño, patrona de la localidad, será el motivo del cupón de la ONCE del jueves 28 de agosto. Cinco millones de cupones difundirán estos ritos de la localidad extremeña de Montijo, que se realizan el 28 de agosto y el primer domingo de octubre, respectivamente.