La Virgen de Aguasantas también procesionará el 24 de agosto junto al patrón de Jerez Se confirma la inédita procesión Magna Mariana, adelantada por HOY, que será el 30 de mayo y en la que saldrán a la calle otras siete Vírgenes junto a la patrona jerezana

Genaro González Carballo, autor de la fotografía del cartel; Isabel Valle, presidenta de la hermandad de Aguasantas y Esteban Méndez, autor del logotipo de los 100 años del patronazgo de la Virgen.

Celestino J. Vinagre Lunes, 17 de noviembre 2025

La Virgen de Aguasantas, patrona de Jerez de los Caballeros, también procesionará el 24 de agosto, junto al patrón jerezano, San Bartolomé. Se trata de una de las actividades programadas por la conmemoración, el próximo 2026, de la declaración de Aguasantas como patrona de Jerez hace cien años. La gran cita de ese programa de cultos será el 30 de mayo, como adelantó HOY el pasado 1 de octubre y ahora se confirma, una inédita procesión Magna Mariana que sacará a la calle las siete Vírgenes de las hermandades y cofradías de Semana Santa más la propia de Aguasantas.

El 11 de julio de 1926, el Papa Pío XI proclamó el patronazgo de Nuestra Señora de Aguasantas de Jerez de los Caballeros, cuya devoción por parte de los jerezanos se acrecentó desde principios del siglo pasado gracias a la labor de Cecilia de Artega, vinculada a Jerez por su matrimonio con Juan Antonio de Lora, Duque de Estrada Bahamonde y Cabeza de Vaca. Los misioneros Hijos del Corazón de María traídos a Jerez por Cecilia de Arteaga impulsaron entre 1911 y 1969 su devoción hasta entonces «un poco adormecida», dijo la presidenta de la hermandad de Aguasantas, Isabel Valle, en la presentación del programa de actos del cien aniversario.

Desde 1911 la imagen de la Virgen está en su actual ermita, un lugar donde la tradición cuenta la aparición de una imagen mariana junto a una fuente con aguas consideradas milagrosas.

El próximo 2026 va a ser un año en el que especialmente va a tener protagonismo la Virgen de Aguasantas en Jerez. A partir del 2 de enero y hasta el 8 de septiembre (fecha en la que procesiona habitualmente), su imagen irá visitando los templos de Santa Catalina, Santa María, San Miguel, la capilla del Convento de las Hermanas de la Cruz, donde presidirá los actos del mes de mayo, la ermita de los Santos Mártires y finalmente la iglesia patronal de San Bartolomé. Desde la iglesia del Barrio Alto participará el 24 de agosto de la festividad del patrón, acompañando su imagen y también la de la Virgen del Reposo.

La Hermandad de Nuestra Señora de Aguasantas, cuya sede canónica en la iglesia de Santa Catalina, ha presentado un programa de actos y cultos junto con el cartel y el logotipo conmemorativo de su efeméride. El cartel es una fotografía de Genaro González Carballo. El logotipo, una creación de Esteban Méndez Díaz.

La celebración del centenario patronazgo de Aguasantas tendrá su momento más singular el próximo 30 de mayo, como adelantó este diario. Una procesión Magna Mariana, inédita hasta ahora en Jerez, en la que todas las advocaciones de la Virgen, titulares de las cofradías y hermandades jerezanas de Semana Santa se unirán para acompañar a la patrona.

Son las de Nuestra Señora del Rosario (cofradía de los 'catalinos); la de la Virgen del Silencio (cofradía de Jesús orando en el Huerto); la de los Desamparados o de los Dolores (hermandad del Ecce Homo); la Virgen de la Paz (Santísimo Sacramenyo), que celebró el 50 aniversario de su llegada a Jerez con una procesión extraordinaria el pasado 27 de septiembre; la Virgen de la Amargura (Coronado de Espinas); Esperanza Macarena y la Virgen de la Encarnación (Nuestro Padre Jesús).

Queda aún por perfilar los detalles de esa Magna Mariana, entre ellos la salida de la procesión y su recorrido definitivo, pero queda cerrado que será el 30 de mayo.