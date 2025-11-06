Villar de Rena, el pueblo extremeño que ha transformado el dolor de Sandra Peña en un grito contra el bullying Villar de Rena rinde homenaje a la joven sevillana con una escultura que sube, peldaño a peldaño, hacia la empatía y la esperanza

Irene Toribio Jueves, 6 de noviembre 2025

«Un grito en silencio y silenciado. Para entender lo que a simple vista no podemos descifrar… una mirada incompleta que te invita a escuchar con el corazón los gritos de auxilio que no oímos», con este mensaje grabado junto al nombre de Sandra Peña y una significativa escultura, rinde ya homenaje Villar de Rena a la joven sevillana que se quitó la vida tras el insoportable dolor que le hicieron vivir sus compañeras de instituto. Su sufrimiento y el de, tristemente, tantos otros niños y jóvenes, ha llevado a este pequeño pueblo de Badajoz a alzar la voz y pararse frente al bullying.

El Ayuntamiento de Villar de Rena, localidad de la provincia de Badajoz, inauguraba la mañana de este miércoles un monumento contra el acoso escolar en memoria de la menor de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre en Sevilla tras sufrir bullying.

Fruto del Programa Colaborativo Ateneo de la Junta de Extremadura se ha realizado un monumento contra del acoso escolar en colaboración con el colegio y la Asociación de Mujeres de esta localidad. La idea de instalar la escultura contra el acoso escolar nació el pasado mes de junio, tal y como explican desde el propio ayuntamiento, antes incluso del terrible suceso. Pero cuando el caso salió a la luz, decidieron dedicárselo a la joven sevillana, ya que sus «padres pedían convertir su historia en un debate social».

La escultura representa a un alumno que intenta subir una escalera de nueve peldaños. Sin embargo, algunos peldaños están colocados al revés (la culpa, la vergüenza, el aislamiento...), reflejando las dificultades emocionales y físicas que debe afrontar. Al final de la escalera: el apoyo, la ayuda, la autoestima, el empoderamiento.

A sus pies lleva anclada una enorme piedra que simboliza el peso del dolor y las heridas emocionales que arrastran quienes han sido víctimas de acoso escolar. Una carga que dificulta avanzar, pero que no impide completamente el movimiento: representa el esfuerzo constante por salir adelante.

Cada mes, el niño ascenderá un peldaño más: un gesto que representa la recuperación de la autoestima, la superación personal y el poder de la empatía.

La familia de Sandra Peña apoya la iniciativa

El acto de inauguración se celebraba este 5 de noviembre y contaba con la presencia de José Manuel Peña e Isaac Villar, padre y tío de la adolescente, así como del alcalde de la localidad pacense, Nereo Manuel Ramírez Durán, y de asociaciones locales.

La familia de Sandra se ha mostrado muy agradecida y espera que la iniciativa sirva para concienciar. Su padre, José Manuel Peña, roto de emoción, descubría la placa en su memoria mientras su tío, Isaac Villar, pronunciaba unas palabras de agradecimiento hacia los impulsores del monumento, tal y como recogen desde Nuestra Comarca.

«Lo que nos gustaría es que esto no se repitiera. Estamos aquí para dar luz al caso de mi sobrina, para que se tomen medidas efectivas y no se repita. El alcalde se puso en contacto conmigo, me transmitió la idea (de dedicarle un monumento a Sandra) y me costó un poco mantener la conversación de la emoción. Es muy emocionante. Yo creo que lo representa a la perfección. Una persona que está sufriendo acoso está abajo, en un pozo, y tenemos que ir dando pasos poco a poco, de ir recuperando la autoestima y la fuerza, hasta poder salir de ese pozo. La idea es estupenda», apuntaba sobre el monumento Isaac Villar.