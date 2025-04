Villanueva de la Serena, el pueblo de la tortilla de patatas

Patatas, huevos, aceite, una pizca de sal… ¿y cebolla? Esto último va en el gusto de cada uno, pero lo cierto es que pocas recetas ... hacen de la sencillez de sus ingredientes un bocado tan apetecible. La tortilla de patatas es uno de esos platos ilustres de la gastronomía patria y en un calendario plagado de 'Días mundiales de…' no podía faltar el suyo. El 9 de marzo es la fecha elegida y, por supuesto, tiene una explicación. Se recuerda ese día el fallecimiento, en 1534, de Juana Vázquez Gutiérrez, conocida como La Santa Juana, una monja a la que se atribuyen diferentes milagros. El convento de Cubas de la Sagra, localidad madrileña en la que residía, se convirtió en punto de peregrinaje y en el zurrón para el camino no faltaba la tortilla de patatas.

Sin embargo, este 9 de marzo no se conmemora en la que se considera la cuna de esta receta, Villanueva de la Serena. La localidad pacense, que hasta 2008 era 'El pueblo de José Manuel Calderón', empezó entonces a añadir la coletilla de 'Y de la tortilla de patatas'. Aquel año, una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) puso a Villanueva de la Serena en el mapa como el lugar donde surgió el origen conceptual de la tortilla de patatas.

El cronista oficial de Villanueva de la Serena, Antonio Barrantes, pone al lector en situación. «A finales del siglo XVIII, con la escasez de trigo y el aumento de la población, los fisiócratas buscan fórmulas para abaratar el pan y alimentar a tanta gente necesitada», argumenta sobre aquella época. Vieron en la patata, denostada entonces en los fogones burgueses, una solución. «Fueron muchos los experimentos llevados a cabo, pero sólo fue uno, el ideado en Villanueva por el intelectual y fisiócrata villanovense, José de Tena Godoy y Malfeyto y el marqués de Robledo, dos hacendados ilustrados de Villanueva en busca de ese 'pan de patatas', el que nos aproxima a la forma definitiva», prosigue Barrantes que defiende que no fue fruto del azar, de algo aislado, «sino que fue parte coherente de una auténtica actividad progresista y filantrópica».

Ampliar La tortilla de patatas es uno de esos platos ilustres de la gastronomía patria E. D.

Una combinación calculada de harina de trigo con patata diluida y una pizca de levadura puesta en una sartén resultó ser un delicioso 'pan de patatas' para las personas presentes en el experimento. «Si a aquello se añadía huevo, entonces…», apuntilla Antonio Barrantes.

La noticia, por novedosa, corrió por los mentideros patrios difundida por el 'Semanario de Agricultura y Artes' en 1798. La efeméride había dormido dos siglos para el conocimiento de los villanoveses, hasta que Javier López Linage, investigador del CSIC, presentó en 2008 un ensayo bajo el nombre de 'La patata entra en la cocina del pueblo llano'. El capítulo IV de este libro da a Villanueva de la Serena la posibilidad de presumir de una de las recetas españolas que bien puede codearse con la universal paella, el famoso jamón o un tradicional cocido en ese olimpo culinario.

«Desde casi la insignificancia coquinaria de la patata hasta la maravillosa complicación que es la tortilla hay un salto cuantitativo demasiado grande para que se diera de una vez con éxito… por eso la experiencia de Villanueva – la única conocida- la califico de origen conceptual», exponía en aquel ensayo López Linage.

Sin embargo, recuerda Barrantes, resulta lógico que la inesperada e insólita noticia ofrecida por López Linage causara revuelo e incredulidad, «que algo tan universal y cotidiano tuviera su inicio aquí, en la Extremadura olvidada cuando ya se había apadrinado en otras latitudes». Pero para el cronista villanovense no cabe duda, «la cronología no acepta interpretaciones».

Así, defiende, fue en Villanueva de la Serena donde se pusieron las primeras piezas de la que, con el tiempo, sería la más universal de las recetas españolas. Y aunque en este 9 de marzo la localidad extremeña no celebre este 'Día mundial de la tortilla de patatas', cierto es que, unas semanas antes del verano, se le dedica toda una feria. Y no solo eso; una década después de conocerse la investigación de López Linage, se levantó un monumento que recuerda con orgullo los 365 días del año dónde está la cuna de tan ilustre manjar.

Los trucos para una buena tortilla

Una escultura diseñada por Antonio Ramos que utiliza granito extremeño para, pinchada en un tenedor, dar forma a una porción de esa mezcla de huevos, patatas, aceite, sal y… ¿cebolla? «A mí me encanta con cebolla», confiesa Jorge Díaz, cocinero del restaurante Becada, en plena plaza de España de la localidad villanovense. Pero, a nivel culinario, hay matices a la hora de añadir este ingrediente. «La cebolla requiere que tú la cocines aparte y después integrarla en la tortilla; si haces la cebolla junto con la patata, te quedará dura y soltará mucha agua», advierte.

Pero que nadie se engañe, lo importante en esta receta no reside en el eterno debate de con o sin cebolla. «El secreto está, en primer lugar, en la calidad de los ingredientes y luego en cómo tratar esos ingredientes», explica Jorge Díaz mientras va pelando las patatas y, a continuación, sí que viene una de las claves: el corte de la patata. Algo que, habitualmente, hace que esta sencilla receta no termine con un buen bocado. «No solemos hacerlo bien, debe cortarse en trozos finos y es un trabajo arduo y pesado», sostiene el cocinero extremeño, «pero se hace así porque vamos a freír la patata con el aceite muy caliente y, en muy poco tiempo, va a estar la patata crujiente por fuera y cocinada por dentro». Así, aconseja, la patata no debe estar en la sartén durante muchísimo rato.

Cocinada la patata, llega el siguiente truco. «Cuando aún están calientes, hay que mezclarlas con el huevo para batirlo todo en el momento; si la patata está fría, quedará una tortilla seca».

Ya en la mesa, la tortilla requiere de un último ingrediente, la compañía. «Cuando se come una tortilla de patatas, siempre hay que pedir ayuda porque es un plato que hay que comer en buena compañía», dice Jorge Díaz sobre el último paso de una receta que, pese a tener su cuna en Villanueva de la Serena, no es un plato habitual en la carta de los establecimientos hosteleros de la ciudad, cuna de José Manuel Calderón y… De la tortilla de patatas.

«Hay cada vez más gente que viene a Villanueva y pregunta por el famoso plato que se inventó aquí; eso de alguna manera obliga a los restaurantes a ofrecer este servicio», concluye el cocinero antes de comprobar que, con estos sencillos pasos, podemos disfrutar de la deliciosa sencillez de una tortilla de patatas ya sea en casa, en el campo o en un restaurante, pero siempre, eso sí, en buena compañía.