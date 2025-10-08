HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Villanueva de la Serena celebra su 'Caminata contra el cáncer' el 18 de octubre

E. Domeque

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Asociación Española Contra el Cáncer celebrará el próximo 18 de octubre la cuarta edición de su 'Caminata contra el cáncer'. Se trata de «un evento solidario que pone en valor el compromiso que tiene la asociación con el acompañamiento de las personas que padecen esta enfermedad y sus familias, así como dar visibilidad a la misma», explica Ana Mansanet, concejal de Cultura.

La cita comenzará a las 18.00 horas desde la plaza de España y finalizará en el Palacio de Congresos. La marcha estará amenizada por la comparsa La Cúpula y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Finalizada la marcha, a partir de las 20.00 horas, se llevará a cabo el concierto solidario de varios artistas de la zona; entre ellos, Mariló Valsera, la Escuela de Folklore y Escuela de Bailes de Salón, Verónica y Ramón, Matías de Paula y Sandra de Paula, Eduardo Sánchez, Carmen Agúndez y The Ritters.

La inscripción tiene un coste de 10 euros, que incluye camiseta, avituallamiento y la entrada al concierto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  2. 2 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  5. 5 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea
  6. 6 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  7. 7 Una casa de diseño de Cáceres, el escenario perfecto para una velada única con sabor a Atrio: «Superó las expectativas»
  8. 8 Los padres llevan a sus hijos a clase: «No nos queda otro remedio, tenemos que trabajar»
  9. 9 La nueva Facultad de Medicina de Badajoz llevará el nombre de Fernández Vara
  10. 10 Sí le querían

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Villanueva de la Serena celebra su 'Caminata contra el cáncer' el 18 de octubre