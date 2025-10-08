Villanueva de la Serena celebra su 'Caminata contra el cáncer' el 18 de octubre

La Asociación Española Contra el Cáncer celebrará el próximo 18 de octubre la cuarta edición de su 'Caminata contra el cáncer'. Se trata de «un evento solidario que pone en valor el compromiso que tiene la asociación con el acompañamiento de las personas que padecen esta enfermedad y sus familias, así como dar visibilidad a la misma», explica Ana Mansanet, concejal de Cultura.

La cita comenzará a las 18.00 horas desde la plaza de España y finalizará en el Palacio de Congresos. La marcha estará amenizada por la comparsa La Cúpula y la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Finalizada la marcha, a partir de las 20.00 horas, se llevará a cabo el concierto solidario de varios artistas de la zona; entre ellos, Mariló Valsera, la Escuela de Folklore y Escuela de Bailes de Salón, Verónica y Ramón, Matías de Paula y Sandra de Paula, Eduardo Sánchez, Carmen Agúndez y The Ritters.

La inscripción tiene un coste de 10 euros, que incluye camiseta, avituallamiento y la entrada al concierto.