HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La centenaria vecina Isabel. HOY

La villanovense Isabel Rayego de la Fuente cumple 100 años

E. Domeque

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:22

La villanovense Isabel Rayego de la Fuente celebró este pasado viernes, 29 de agosto, su 100º cumpleaños. Una cifra simbólica que celebró feliz y acompañada de su hijo Emilio, pero también recibió en su casa la visita de la alcaldesa, Ana Belén Fernández, que quiso felicitarla en persona.

Además, tuvo la oportunidad de mantener una agradable conversación con la familia, lo que le permitió conocer cómo ha sido y es su vida ya centenaria. «Un día lleno de emoción que celebramos con mucho cariño desde Villanueva; es un orgullo conocer a personas como Isabel, ejemplo de vida y fortaleza», contó la alcaldesa tras la visita.

Según explican desde el Consistorio, Isabel ha sido ama de casa y costurera, profesión por la que es conocida por muchos en la localidad. Así, ha confeccionado desde trajes sencillos hasta vestidos de novias y encargos «con los que los clientes siempre quedaban contentos».

Madre de un hijo y abuela de dos nietos, «a los que quiere mucho y los que la adoran», quienes la conocen la definen como una muy buena persona que siempre ha ayudado a los demás ya sea en su localidad natal, Villanueva de la Serena, o en Málaga donde ha pasado gran parte de su vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  5. 5

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  6. 6

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  7. 7 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo
  8. 8

    La CHG detecta de nuevo cianobacterias en el río Guadiana en Badajoz
  9. 9

    Asesinan a tiros en Leópolis al expresidente del Parlamento ucraniano Andréi Parubi
  10. 10

    «Jamás echo la siesta, muchos de mis libros los he escrito en esos ratos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La villanovense Isabel Rayego de la Fuente cumple 100 años

La villanovense Isabel Rayego de la Fuente cumple 100 años