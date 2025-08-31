La villanovense Isabel Rayego de la Fuente cumple 100 años

E. Domeque Domingo, 31 de agosto 2025, 08:22 Comenta Compartir

La villanovense Isabel Rayego de la Fuente celebró este pasado viernes, 29 de agosto, su 100º cumpleaños. Una cifra simbólica que celebró feliz y acompañada de su hijo Emilio, pero también recibió en su casa la visita de la alcaldesa, Ana Belén Fernández, que quiso felicitarla en persona.

Además, tuvo la oportunidad de mantener una agradable conversación con la familia, lo que le permitió conocer cómo ha sido y es su vida ya centenaria. «Un día lleno de emoción que celebramos con mucho cariño desde Villanueva; es un orgullo conocer a personas como Isabel, ejemplo de vida y fortaleza», contó la alcaldesa tras la visita.

Según explican desde el Consistorio, Isabel ha sido ama de casa y costurera, profesión por la que es conocida por muchos en la localidad. Así, ha confeccionado desde trajes sencillos hasta vestidos de novias y encargos «con los que los clientes siempre quedaban contentos».

Madre de un hijo y abuela de dos nietos, «a los que quiere mucho y los que la adoran», quienes la conocen la definen como una muy buena persona que siempre ha ayudado a los demás ya sea en su localidad natal, Villanueva de la Serena, o en Málaga donde ha pasado gran parte de su vida.