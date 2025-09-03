Villagonzalo comienza la cuenta atrás para sus fiestas patronales
Á. PÉREZ.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:17
Las tradicionales fiestas del Cristo se celebrarán los próximos 13, 14 y 15 de septiembre, esperándose gran afluencia de forasteros. Aunque los actos comienzan el martes, con el quinario en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno, las actuaciones, actividades infantiles y los tradicionales fuegos artificiales se celebrarán el fin de semana.
