Vecinos de Don Benito convocan una reunión a favor de la unión con Villanueva

Las redes sociales han servido para movilizar a un grupo de vecinos de Don Benito que se muestran partidarios de seguir adelante con el proceso de unión con Villanueva de la Serena. Por este motivo, han convocado una reunión este lunes, 5 de junio, en el Anfiteatro del Ave María de la localidad dombenitense para debatir diversas actuaciones que quieren trasladar a los partidos políticos que han obtenido representación en la corporación municipal: PSOE, Siempre Don Benito y PP.

No obstante, las tres formaciones políticas tienen posturas muy dispares en los relativo a este proyecto de unión. Por un lado, el PSOE se mantiene firme en su convicción de seguir adelante tras el apoyo refrendado por la ciudadanía de ambas poblaciones en el referéndum del pasado 20 de febrero; en el lado contrario, Siempre Don Benito, que ha llegado a llevar a los juzgados esa consulta popular, sin que la justicia le haya dado la razón, y que basa su programa electoral en el no a la fusión. En el gris se encuentra actualmente el PP de Don Benito, favorable a unirse con la localidad villanovense, pero disconforme con algunos aspectos como los plazos y el nombre elegido; con cinco concejales, deben decidir ahora si pactar con los socialistas o con la formación liderada por María Fernanda Sánchez.

Una situación que ha llevado a un grupo de vecinos a movilizarse a través de diferentes redes sociales y apliccaciones de mensajería instantánea que han echado humo durante todo el fin de semana animando a participar en esta primera reunión convocada «sin llevar objetos que produzcan sonidos estridentes ni que puedan perturbar la paz».

No obstante, en su texto de convocatoria insisten en que se trata de una reunión y no de una manifestación a la que convocan también a ciudadanos de las entidades locales menores de Don Benito y de Villanueva de la Serena. «Todos estáis invitados a aportar ideas de manera ordenada y con respeto hacia todos», añaden, al tiempo que explican que se darán a conocer todos los detalles de la reunión a aquellos que no puedan asistir.