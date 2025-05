Valentín Cortés, hijo predilecto de Llerena

Valentín Cortés se convirtió el pasado sábado en el cuarto hijo predilecto de Llerena en un acto celebrado en el centro cultural La Merced ante ... numerosos llerenenses, concejales de la actual corporación y compañeros de sus 20 años como alcalde de localidad, además de alcaldes actuales y pasados de la Campiña Sur y dos expresidentes de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, que estaban acompañados por Blanca Martín, presidenta de la Asamblea; José Luis Quintana, delegado del Gobierno; Fernando Manzano, expresidente de la Asamblea y actual secretario general de Interior; o Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, entre otros.

En su turno de palabra, Valentín Cortés se acordó de su familia, amigos y de las personas con las que ha coincidido a lo largo de su amplia trayectoria. «Este día tan especial quedará grabado en mi memoria para siempre, como uno de los días más importantes de mi vida y sin lugar a dudas, el más emotivo», aseguró.

«Una de las cuestiones que más me inquietan es si sabré estar a la altura de lo que significa ser hijo predilecto de Llerena, lo único que puedo hacer es comprometerme a corresponder con mis actos al compromiso que para mí significa y representa el título con el que me habéis distinguido», explicaba el político socialista, que concluía su discurso con una frase de Gabriel García Márquez: «Os quiero no por lo que sois, sino por lo que yo soy cuando estoy con vosotros».