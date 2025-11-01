Valencia del Ventoso tendrá que beber de un camión cisterna hasta que su agua se pueda consumir

Un camión cisterna suministra agua a los 1.900 vecinos de Valencia del Ventoso desde este viernes. El pueblo pacense, al que la Consejería de ... Sanidad recomendó el miércoles no consumir agua del grifo por la presencia elevada de nitratos y arsénico, tienen que acudir al vehículo estacionado en la avenida de Portugal si no quieren comprar garrafas.

La Dirección General de Salud Pública de la Junta le pidió al Ayuntamiento informar a la población del problema registrando en el abastecimiento, después del comienzo trabajos de limpieza de fangos en el embalse de La Culebra, que obligaron a captar agua de los pozos, un sistema pensado para momentos de emergencia.

Problema en la potabilizadora

«El martes nos dijo Aqualia que habían subido los niveles de nitratos, y se le comunicó a Sanidad, que hizo la recomendación de no usar el agua para alimentos infantiles o embarazadas«. Un día después la alerta se extendía a toda la población.

«Nos sorprendió el fallo porque a finales de 2020 instalamos una planta desnitrificadora en la ETAP, pero claro, llevaban tiempo sin ponerse en marcha, y uno de los filtros estaba dañado y el otro no tenía capacidad para procesar tanta agua», explica la alcaldesa María López. Mientras los técnicos arreglaban ese filtro, hasta la potabilizadora se han llevado cisternas cargadas en Medina de las Torres para mezclar con el líquido de los pozos y rebajar los niveles nocivos.

«Estamos en contacto permanente con Sanidad y con la empresa gestora para solucionar este problema» María López Alcaldesa de Valencia del Ventoso

La regidora defiende la actuación del consistorio en esta crisis. «Hemos informado con la mayor celeridad a los vecinos, como es nuestra obligación. Estamos en contacto permanente con Salud Pública y con la empresa gestora para solucionar este problema». María López asegura que las personas con problemas para conseguir agua del camión cisterna, como mayores sin coche, pueden solicitar ayuda al Consistorio.

Quejas de los vecinos

Por otro lado, la regidora comprende las quejas de los vecinos que piden una rebaja en el recibo a raíz de los problemas que arrastran. «Apoyaremos las reclamaciones que se planteen a la empresa, porque lo vemos lógico y justo».

A la pregunta de cuánto tardarán los habitantes de este pueblo del sur extremeño en tener agua apta para el consumo en sus grifos, la alcaldesa responde que hay que esperar el resultado de un análisis de contraste enviado al laboratorio. «Puede tardar unos diez días». Con independencia de esas pruebas, sostiene la regidora que Aqualia hace analíticas a diario que han empezado a arrojar resultados positivos. «Nos dicen que los niveles se están normalizando».

Aún así, reitera que no se avisará a la población de que pueden volver a beber o cocinar con agua de los grifos hasta tener la completa seguridad, «cuando me diga Sanidad que esos es así, con independencia del tiempo que pase. Lo primero es la salud de los vecinos».

Medina de las Torres

Por otro lado, como los camiones cisterna se ha llenado en Medina de las Torres, esto puede provocar «mayor turbidez» en el pueblo vecino. Por este motivo, su Consistorio ha explicado a los vecinos que se trata de una situación puntual y excepcional, y añade que Aqualia está habilitando una nueva toma en esa localidad para no verse afectada al «compartir el recurso».