¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Camión cisterna llenado en Medina de las Torres para suministrar agua a los vecinos de Valencia del Ventoso. HOY

Valencia del Ventoso tendrá que beber de un camión cisterna hasta que su agua se pueda consumir

El vehículo aparcado en la avenida de Portugal suministra agua desde este viernes, dos días después de que Salud Pública emitiera una alerta por arsénico y nitratos

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

Un camión cisterna suministra agua a los 1.900 vecinos de Valencia del Ventoso desde este viernes. El pueblo pacense, al que la Consejería de ... Sanidad recomendó el miércoles no consumir agua del grifo por la presencia elevada de nitratos y arsénico, tienen que acudir al vehículo estacionado en la avenida de Portugal si no quieren comprar garrafas. 

