Vadillo levanta la sesión plenaria sin responder a las graves acusaciones de la oposición

El alcalde, Ángel Vadillo, volvió a levantar la sesión plenaria sin responder a todas las preguntas de Ipal, al argumentar que Manuel Gutiérrez, portavoz independiente, le interrumpía. Éste había intentado replicar a algunas respuestas de Vadillo, con las consiguientes quejas del alcalde, hasta que en una pregunta relativa a «por qué el Ayuntamiento no facilita la información que legítimamente solicitan los grupos de la oposición», el alcalde dijo que se la facilita siempre, y Gutiérrez replicó que «ni una sola vez», momento en que Vadillo levantó la sesión tras un cruce dialéctico.

Ipal había preguntado por las facturas pendientes de pago y, entre las que este grupo conoce, citó una que «corresponde a la actuación de un grupo musical en la verbena de la feria de 2014, que cuatro años después siguen sin cobrar y cuyo importe -mil euros- han decidido reclamar judicialmente». Vadillo no respondió, ni a por qué no se abre el centro de residuos cuyas obras finalizaron hace años, ni si ha existido alguna inspección en las obras no concluidas del entorno de las calles adyacentes a la plaza de abastos y si se ha certificado su terminación, ni al número de contratos que se realizaron en el anterior Plan Experiencia y cuántos se harán en el actual, así como por qué «han aumentado los contratos a dedo».

Vadillo sí respondió a por qué se han contratado a dos alguaciles y cuáles son sus funciones. En concreto, dijo que lo ha hecho «por la situación complicada para sustituir a la policía local», y añadió que es «increíble que no pueda tener una bolsa de policías cuando podría contratar a muchos y generar puestos de trabajo». También respondió a cómo cree que afectará al Ayuntamiento y al pueblo la deuda de 7,4 millones con los bancos. Vadillo culpó a Ipal de fijarse en los datos negativos y no en aquellos como su cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.