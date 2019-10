Vadillo convierte ORPO en una asociación «para ayudar a la gente» al margen de los políticos Ángel Vadillo :: f. j. n. El exalcalde dice a los contratados, a quienes se adeudan tres meses, que «tienen que colaborar con el Ayuntamiento para salir adelante» FRANCISCO JOSÉ NEGRETE Domingo, 6 octubre 2019, 10:31

El exalcalde Ángel Vadillo compareció para desvelar que va a convertir a ORPO, su anterior partido antes de pasar al PSOE, en una asociación con el fin de que él pueda «hacer todas las cosas y será el futuro de Alburquerque, independientemente de los políticos». Añadió que servirá para la «defensa de los intereses sociales, empresariales y políticos» de la localidad y «será vital para ayudar a la gente desde otro ámbito que no sea la alcaldía». «No quiero que lo que yo hacía y mi capacidad de arriesgar lo hagan otros y estén amenazados con denuncias», señaló.

El exregidor no habló en la sede del PSOE como en ocasiones anteriores, sino en un hotel, al que fue acompañado de los principales miembros del gobierno local, incluida la alcaldesa Marisa Murillo.

Vadillo no se refirió en ningún momento a las nóminas impagadas de tres meses a los trabajadores municipales, ni desveló cuándo van a cobrar estos y los proveedores, pero sí se dirigió a los afectados para decir que «el Ayuntamiento siempre ha ayudado a la gente y cubierto todas sus necesidades y ahora, cuando hay problemas, hay que ayudar (al Consistorio) a que siga andando». Aseguró no entender «lo que está pasando», en referencia a quienes reclaman sus salarios, porque, argumentó, «si el ayuntamiento ha ayudado a una persona 20 veces, ahora esa persona debe colaborar con el Ayuntamiento para que salga adelante de su problema, y no se le ponen zancadillas, porque cuando se recupere, no le va a poder ayudar».

Habló de los proyectos de renovables en la región, entre ellos uno en Alburquerque que adelantó este periódico, para decir que podrían alcanzar para «producir la misma energía que dos centrales nucleares juntas», y advirtió que «si alguien está en contra, me pongo en la puerta de su casa para iniciar allí un ayuno voluntario», y «dependiendo de las informaciones, la termino en algún sitio muy complicado también». Sostuvo que para que estos proyectos sean una realidad, el Gobierno central tiene que aprobar la nueva planificación en la que figura una estación de evacuación de la energía en Alburquerque, y avisó de que si gana el PP o Cs eso no saldría adelante.

El exalcalde dijo que durante sus gobiernos ha conseguido mantener la población, mientras que localidades que tenían más habitantes, como Monesterio, Quintana o Fuente de Cantos, han perdido muchos.

Finalmente anunció otra comparecencia para mañana en la que aseguró que responderá al último Pleno.